Un rorqual de 20 tonnes et 15 mètres de long s'échoue sur l'île de Sein

Les échouages de cétacés de cette taille sont relativement rares sur les côtes françaises. Il existe en moyenne cinq par an, mais tout se complique sur une île. "Sur le continent, un animal qui s'échoue, il n'y a pas de problème. Il y a des moyens lourds. Ici, on est un peu au bout du monde, donc, c'est toute une problématique pour faire évacuer l'animal", explique Joseph Neysius, sapeur-pompier. D'autant plus que l'animal s'est échoué sur une pointe à l'est du bourg. Un endroit difficile d'accès. "C'est une presqu'île. Donc, à marée haute, on ne peut plus accéder à cet endroit par marée basse", poursuit le sapeur-pompier.