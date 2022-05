Une décharge sauvage empoisonne cette commune du Pas-de-Calais

Adélaïde, membre d'un collectif, trouve, elle aussi, le temps long et s'inquiète surtout pour la santé des habitants. Sylvie et Roger habitent à 200 mètres de la décharge. Le couple vit dans la crainte pour leur santé, dans l'inconfort aussi. Tous ici espèrent que l'État prendra finalement en charge le nettoyage. Le montant est estimé à six millions d'euros.