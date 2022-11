Une décision "qui restera dans les mémoires" : pourquoi le sommet pour les espèces menacées est historique

Le commerce des ailerons de requins dépasse le demi-milliard de dollars par an (483 millions d'euros), alors qu'un kilo peut dépasser les 1000 dollars en Asie de l'Est. Le marché, paré de mythes autour des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques des ailerons, coûte la vie à près de 100 millions de requins chaque année, selon une estimation de l'ONG IFAW, soit plus du double que le nombre des prélèvements permettant de préserver l'espèce. "Les requins et les raies sont aujourd'hui le groupe d'espèces les plus menacées, plus menacées même que les éléphants et les grands félins", a assuré le directeur pour l'Amérique latine et les Caraïbes d'IFAW, Joaquin de la Torre lors du sommet.

D'où la satisfaction de nombreux États et ONG qui ont qualifié la protection des squales de décision historique et qui "restera dans les mémoires comme le jour où nous avons inversé la tendance pour empêcher l'extinction des requins et des raies du monde", selon l'ONG Wildlife Conservation Society.