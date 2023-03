VIDÉO - "Une fierté" : en Lorraine, ces passionnés aident les animaux sauvage à revoir le printemps

Chaque matin, c'est une découverte pour Antoine. Avec une poignée de passionnés des environs de Metz, le petit garçon prend soin des batraciens. En ce moment, ces petites bêtes quittent la forêt pour gagner leur lieu de reproduction, situé de l'autre côté d'une route.

Un filet est là pour intercepter et protéger les amphibiens qui tenteraient la périlleuse traversée. Mais il faut être là tous les jours pour les ramasser. Les bonnes années, 8000 crapauds, grenouilles et autres tritons sont sauvés. "Avant qu'on ne fasse ça, tous les matins, on voyait des centaines de grenouilles et de crapauds écrasés sur la route. C'est une fierté de participer à cette protection de la nature", confie une bénévole.