Une innovation pour protéger les fonds marins

Dans l'un des ports de l'île-aux-Moines, Nicolas Samzun retire une de ces chaînes qui arrachent les herbiers. Pour résoudre ce problème, ce plongeur professionnel a inventé un nouveau type de mouillage, avec une tige en caoutchouc, une bouée immergée, et un cordage résistant. Et l'inventeur est allé encore plus loin, il a conçu une technique pour que l'encrage passe d'un bloc de béton d'un mètre carré, à seulement 20 centimètres carrés. L'impact sur les fonds marins est considérablement réduit.