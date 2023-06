VIDÉO - Que faire face à une marée de méduses ? En Corse, des lycéens les utilisent... pour faire de l'engrais

C'est l'un des pires ennemis des baigneurs : la méduse. Chaque été, des milliers d'entre elles envahissent les eaux et les plages de la côte méditerranéenne. Par peur d'être piqué, beaucoup s'en méfient. Pourtant, elles peuvent se révéler très utiles pour l'environnement. C'est ce qu'ont pu prouver plusieurs lycéens corses en étant finalistes du grand concours européen Euronext Blue Challenge avec leur projet "JellyEarth".

Les élèves de STMG du lycée Fesch ont développé un procédé pour revaloriser les méduses et en faire un engrais naturel pour les plantes. "On les sèche et après, on les coupe en petits morceaux. On les vend dans des petits bocaux", explique une élève dans le reportage en tête d'article. "Après, vous pouvez le mettre dans vos plantes avec un peu d'eau. Pendant un mois, vous n'avez plus besoin de les arroser", ajoute-t-elle.