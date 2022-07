Urgence climatique : 3 propositions pour passer des vœux pieux à l'action

Trois propositions à méditer pour en finir avec les wishful thinking, ou autres promesses de Gascon : il serait temps d’interdire l’exercice de toute fonction "executive", dans un gouvernement ou dans une entreprise, à toute personne qui n’aurait pas suivi au moins vingt heures de formation à propos des causes et des conséquences du réchauffement climatique et du lien entre énergie, biodiversité et économie, comme proposé par Jean-Marc Jancovici, Président de The Shift Project, et par plusieurs ONG. Cette base de connaissance partagée permettrait peut-être à certains de comprendre notamment que non, les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel, la différence entre 1 et 1000 ou encore que la sobriété n’est pas forcément synonyme de misère sociale.

Autre proposition : tout engagement non supporté par un plan de renoncement doublé d’un autre de financement documenté, revu annuellement et audité a minima par deux organismes tiers indépendants, ne saurait être validé. Enfin, toute décision incohérente, comme par exemple celle de continuer de subventionner des projets associés aux énergies fossiles dans les pays riches, au regard de la trajectoire globale de décarbonation, engagerait la responsabilité pénale de leurs décisionnaires.

Sans être une assurance tout risque, reconnaissons que ces propositions seraient susceptibles d’améliorer la crédibilité des feuilles de route de décarbonation, des entreprises comme des États, pour mettre en œuvre une économie viable libérée du pétrole, du gaz et de du charbon. En attendant, rappelons que depuis l’avènement de la civilisation thermo-industrielle, seules les guerres ou les pandémies ont réussi à faire baisser ponctuellement les émissions de gaz à effet de serre. La question est : saurons-nous enfin nous réveiller pour nous sevrer volontairement et définitivement des énergies fossiles de 5% par an pendant 60 ans ?