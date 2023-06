Urgence climatique : cessons l’anecdotique contre la pollution plastique

Se mettre d’accord pour polluer toujours plus pour faire toujours plus d’argent est définitivement plus facile que de s’entendre pour protéger le bien commun gratuit. Nous allons donc gentiment continuer de produire un million de bouteilles en plastique recyclable, mais rarement recyclé, chaque minute (entre autres !), alors que la limite planétaire de cette pollution est depuis longtemps dépassée. Notons pour finir que ceux qui vilipendent la régulation au nom de la liberté d’entreprendre finiront tôt ou tard par être démasqués par ceux qui considèrent au contraire que pour conserver notre liberté de vivre, nous ne pourrons plus faire longtemps l’économie de la responsabilité.