Usines du futur : le stockage du CO2, un projet pour réduire les émissions industrielles

Grâce à la 3D, on peut voir à quoi cela ressemble, voire y embarquer. Au large de Norvège, à 1 000 kilomètres de la France, sur le navire, semblable aux navires qui transportent du gaz naturel liquéfié, se trouve le fameux CO2, dans des énormes citernes. Il va être transféré sur terre pour ensuite rejoindre un gazoduc sous-marin de 100 kilomètres de long et son cimetière définitif. Le CO2 va voyager à 2 600 mètres de profondeur pour y être piégé grâce à des aquifères, des roches poreuses qui contiennent de l'eau salée. Le CO2 va en partie y être piégé, et en partie s'y dissoudre. Pourquoi ici, en mer du Nord ? Parce qu'on connait très bien la géologie du site, exploité pour son pétrole et son gaz depuis des dizaines d'années.