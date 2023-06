Tourisme de masse : les sites touristiques français qui limitent les visites cet été

Alors que chaque année plus de 25.000 personnes partent à l'assaut du mont Blanc, la préfecture de Haute-Savoie a décidé dès 2019 de limiter l'accès au point culminant des Alpes. Désormais, pas plus de 214 alpinistes peuvent s'y rendre, soit le nombre de lits réservables dans les trois refuges du Nid d'Aigle, de la Tête rousse et du Goûter. Une mesure qui entre en vigueur durant la période d'ouverture des refuges, de mi-mai à fin septembre et qui vise à réduire les risques d'accidents et le nombre de déchets laissés par les alpinistes en altitude.

La haute montagne souffre en effet particulièrement de la surfréquentation touristique et les dangers se multiplient sur les massifs en raison du changement climatique dû aux activités humaines, entraînant une fonte des glaciers et un plus grand risque de chutes de pierres, d'éboulements et d'effondrements.