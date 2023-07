VIDÉO - "Il fait vraiment très chaud" : à Rome, les touristes à l'affut du moindre îlot de fraicheur

Il est midi et il fait déjà 37°C. Bien que ce soit déconseillé par le ministère de la Santé italien, les vacanciers sont prêts à faire la queue pour visiter le Colisée. "On s'adapte, entre casquettes, bouteille, chapeau et éventail. On fait ce qu'on peut. Il fait vraiment très chaud", souffle un touriste. À chacun son accessoire pour endurer un peu mieux la chaleur, mais parfois, ça ne suffit pas.