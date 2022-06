Comment savoir si un événement météorologique extrême est lié au réchauffement climatique ?

Mais aujourd’hui le WWA parvient à estimer, un à deux mois après, le rôle joué par le réchauffement climatique dans un événement précis. "Pour publier nos études, on caractérise tout d’abord l’événement, notamment avec des experts locaux et on regarde avec eux les tendances", explique celui qui est également membre du WWA et du Giec. "On regarde si, depuis le début des observations en 1900 il est plus fréquent, plus violent… Ensuite, nous comparons la situation avec des modèles qui simulent ce qu’il se serait passé sur une planète sans aucune activité humaine influant sur le réchauffement climatique".

Un travail approfondi avec des experts locaux et des centaines de simulations sont ainsi effectués pour être le plus précise possible. Et avec cette technique, les chercheurs ont pu établir que le changement climatique a rendu 30 fois plus probable la canicule de mars et avril en Inde et au Pakistan. Des épisodes de chaleur qui pourraient devenir encore plus fréquents dans un monde à +2°C, ce vers quoi se dirige le monde d’ici la fin du siècle, selon les dernières alertes de l’ONU.

Le changement climatique a également multiplié par 1,2 à 9 la probabilité de précipitations extrêmes comme celles survenues en Allemagne et en Belgique en juillet 2021. Concernant la vague de chaleur qui a touché l’Europe de l’Ouest en juillet 2019, le WWA estime que les températures qui ont touché la France et les Pays-Bas sont directement liées au changement climatique. "Un événement au moins aussi important que cette vague de chaleur est devenu 100 fois plus probable avec le changement climatique" dans ces deux pays, estime ainsi l’organisme.