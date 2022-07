Vagues de chaleur : huîtres et coquillages menacés

Sébastien Robert est ostréiculteur à Pirou (Manche). Il est obligé de gratter ses huîtres pour pouvoir les vendre. Avec la température de l'eau en mer qui augmente d'année en année, des larves prolifèrent et pondent sur sa production. Certains coquillages se cassent et restent invendables. Résultat, une demi-journée de travail perdue à chaque récolte, quand elle n'est pas dévorée par des prédateurs de plus en plus nombreux dans l'eau chaude.