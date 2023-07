VIDÉO - Vagues de chaleur, incendies, canicules marines... Le changement climatique met le monde en ébullition

Depuis des jours, le bassin méditerranéen est ravagé par des feux qui se sont déclenchés alors que la région a vécu une importante vague de chaleur et que la sécheresse touche de nombreux pays. Des épisodes qui portent la marque du changement climatique qui entraîne une multiplication et une intensification des épisodes caniculaires à travers le monde. Les incendies frappent ainsi la Grèce, la Croatie, l'Italie ou le Portugal. Avec plus de 230.000 hectares déjà brûlés en Europe en 2023, la moyenne des années précédentes est déjà dépassée, alors que le mois d'août n'a pas encore commencé. Pour le moment, la surface touchée par les incendies est 40% supérieure à la normale et représente l'équivalent de 300.000 terrains de football.

Et si les incendies en Europe inquiètent, la situation au Canada est bien plus alarmante. Depuis des mois, le pays est ravagé par des incendies hors de contrôle, qui touchent notamment la forêt boréale, l'un des poumons et des puits de carbone les plus importants de la planète. Des feux qui ont des conséquences désastreuses : les panaches de fumée rejettent d'importantes quantités de CO2, qui contribuent à leur tour au réchauffement de la planète. Ainsi, chaque année, les feux de végétation représentent 5 à 10% des émissions de carbone dans le monde.