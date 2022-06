Vallée de la Roya : les habitants victimes de coupures d’eau

Un hôtelier essaie de limiter sa consommation d'eau par de petits gestes. "Quand on serre des verres d'eau, on serre des petits verres d'eau. Il faut faire attention, on arrose avec tout ce qui reste des bouteilles, on arrose nos fleurs. On essaie de ne pas la gaspiller pour que la consommation soit moindre", s'exprime Robert Bassini, cogérant hôtel-restaurant "Fleur des Alpes". Des travaux vont être réalisés en urgence. L'ancienne source du village va être raccordée au réseau d'eau potable.