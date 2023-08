VIDÉO - Vendeurs de panneaux solaires débordés : comment expliquer ce boom ?

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir installer des panneaux solaires. Cela signifie plus de travail pour les installateurs qui croulent sous les demandes. Erwan Leraisnier, en poste depuis dix ans à Chandai (Orne) n'avait jamais vu un tel engouement en Normandie. "Avant, on avait un appel tous les un mois, un mois et demi. Aujourd'hui, on a une dizaine d'appels par semaine. En photovoltaïque, c'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça", affirme-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.