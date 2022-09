Villes : la bataille des arbres

Alors, à l'heure du dérèglement climatique, de plus en plus de citoyens se mobilisent partout en France pour sauver ce qui peut encore l'être. À Bagnolet, tout un quartier manifeste pour préserver une cinquantaine d'arbres et une bergerie. Elles sont menacées par la construction d'une nouvelle école. Ces quelques hectares jouent aussi un rôle pédagogique et social très fort pour les enfants. La bataille ne fait que commencer. Ces habitants l'assurent, ils feront tout leur possible pour protéger cet écrin de verdure.