Voiture électrique à 100 euros par mois : Stellantis a reçu 186.000 demandes !

Cette année, 50.000 personnes aux revenus modestes ont pu profiter d’une voiture électrique neuve, louée 100 euros par mois maximum : c’est le "leasing social". Selon nos informations, le groupe Stellantis en a vendu 38.000 à lui seul via ce dispositif gouvernemental… Alors qu’il avait reçu quelque 186.000 demandes en France pour cette année.

"Avec cette première vague, nous avons atteint nos objectifs et même dépassé toutes nos attentes", euphémisait, auprès de l’AFP, un conseiller d’Emmanuel Macron le 12 février. Six petites semaines après le lancement du "leasing social", dispositif d’aide publique aux ménages modestes pour acquérir une voiture électrique neuve à 100 euros par mois, l'Élysée le clôturait ainsi pour l’année 2024. L’exécutif comptait initialement financer 20.000 à 25.000 véhicules. Ce sera finalement 50.000, pour un coût total de 650 millions d’euros, dont 400 millions supplémentaires par rapport au budget prévu. Loin, très loin, malgré cet effort, du nombre de demandes enregistrées…

En effet, selon nos informations, le seul groupe Stellantis, qui produit les véhicules de marques Peugeot et Citroën, a contribué, ou va contribuer, à la livraison de 38.000 des 50.000 véhicules écoulés via le dispositif gouvernemental pour cette année. Surtout, il indique à TF1, dans le reportage du 20H à voir dans la vidéo en tête de cet article, avoir reçu 186.000 demandes à l’échelle du territoire français ! Un chiffre bien plus élevé que les 91.000 demandes évoquées, le 19 janvier, par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale de TF1".

En conséquence de quoi, l’État, qui finance sous conditions (dont un revenu fiscal de référence inférieur à 15.400 euros) chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum, a officiellement annoncé "une nouvelle vague en 2025". Laquelle devra monter en puissance, au moyen d’une collaboration plus étroite, en amont, avec les constructeurs, français en particulier. "L’an prochain, nous serons présents avec toutes nos marques, plus de modèles et plus de volume, par exemple des ë-C3 (de Citroën) à moins de 20.000 euros, qui nous permettront de faire des loyers accessibles (à partir de 54 euros par mois, ndlr)", promet déjà, au micro de TF1, Sandrine Bouvier, directrice mobilité électrique de Stellantis France.