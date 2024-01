Leasing social : 90.000 demandes de location de voitures électriques, vraiment ?

Selon Christophe Béchu, invité ce vendredi matin de Bonjour ! La Matinale TF1, 90.000 personnes ont déposé des demandes pour bénéficier de la location de voitures électriques à 100 euros par mois. Plus précisément, 91.000 personnes ont rempli un formulaire pour manifester leur intérêt pour le dispositif, mais on ignore combien sont réellement éligibles et combien se rendront en concession. 25.000 voitures seront disponibles cette année, mais le gouvernement cherche à aller plus loin.

"On a environ 90.000 demandes qui se sont matérialisées sur une plateforme de réservation." On attendait les premiers chiffres du leasing social, ce système qui permet de louer une voiture électrique pour environ 100 euros par mois. Christophe Béchu les a précisés ce vendredi matin dans Bonjour ! La Matinale de TF1. Mais pour être plus précis, ce ne sont pas 90.000 personnes qui remplissent effectivement les critères sociaux et qui se sont rendues ou vont se rendre en concession pour choisir leurs modèles de voiture.

91.000 demandes

Il s'agit en fait de 91.000 demandes d'informations, déposées sur le site Internet mis en ligne par le gouvernement après l'annonce de l'ouverture du dispositif par Emmanuel Macron le 14 décembre dernier. Ce formulaire était disponible entre le 14 décembre et le 4 janvier, le gouvernement faisant l'intermédiaire le temps que le dispositif soit réellement mis en place dans les concessions. Depuis le 4 janvier, ce formulaire n'existe plus : les candidats au leasing social font une simulation en ligne pour savoir s'ils sont éligibles puis se rendent en concession pour choisir leur modèle. "Les premières clés ont été remises jeudi", a précisé le ministre de la Transition écologique sur TF1.

À ce stade, il n'est donc pas possible de savoir combien des 91.000 personnes sont réellement éligibles, et combien se rendront en concession in fine.

L'État finance à hauteur de 13.000 euros

Pour rappel, ce leasing est ouvert aux ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 15 400 euros. Mais il est dans un premier temps réservé aux "actifs gros rouleurs", c'est-à-dire qui roulent plus de 8000 km par an pour travailler ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail.

Dans cette affaire, tout tourne autour des chiffres. Car, le seuil de 25.000 voitures disponibles laisse penser qu'il y aura forcément des déçus. Sur TF1, Christophe Béchu a précisé que ce volume pourrait augmenter : 30.000, 35.000… affirmant que ce n'était pas une "question de budget".

L'enjeu selon le gouvernement, c'est la disponibilité des voitures qui correspondent aux critères environnementaux définis par le gouvernement. Celles-ci doivent avoir l'empreinte carbone la plus faible possible, donc des modèles construits en France ou en Europe. Le groupe Stellantis s’est engagé à fournir davantage de voiture si le dispositif rencontre un succès, reste à voir ce que feront les autres.

Côté constructeur, Renault brade sa petite Twingo électrique (fabriquée en Slovénie) à partir de 40 euros par mois, entretien compris. Citroën a annoncé sa future ë-C3 à partir de 54 euros, Fiat loue sa petite 500 à partir de 79 euros par mois, et Opel son SUV Mokka, fabriqué en France, à 119 euros.

Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'État finance chaque location à hauteur de 13.000 euros. L’assurance et l’entretien restent à la charge du client.