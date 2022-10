Voitures électriques : pas si écologiques

La voiture électrique est propre. C'est ce que pensent les acheteurs de ces véhicules de plus en plus nombreux. Et pourtant, la fabrication de ces voitures pollue davantage que celle d'un bon vieux diesel. D'abord, à cause de la batterie. Elle contient du cobalt et du lithium qui sont extraits des sous-sols en Afrique et en Amérique du Sud dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. Puis la batterie est assemblée en Chine par des usines très polluantes. Ensuite, comme la batterie pèse lourd, il faut alléger la carrosserie. On le fait en utilisant de l'aluminium, dont la fabrication consomme quatre fois plus d'électricité que l'acier. Il s'agit encore de la pollution supplémentaire.