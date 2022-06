Volvic : l'eau en bouteille aggrave-t-elle la sécheresse ?

Dans la propriété du couple Semionoff, l'eau était partout. Mais petit à petit, elle commençait à baisser. Lucette et Alain habitent à quelques kilomètres de la ville de Volvic depuis presque 50 ans. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus inquiets. Des associations locales de protection de l'environnement partagent aussi cette inquiétude. Elles incriminent la société des eaux de Volvic qui prélèverait autant en hiver qu'en période de sécheresse.