VIDÉO - "Vous pouvez tomber dans le foyer qui fait 600°C" : un maire de Gironde alerte sur les feux qui couvent toujours en sous-sol

Jean-Louis Dartiailh semble impuissant face au phénomène. Le maire d'Hostens (Gironde) tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation autour de sa commune et sur plusieurs sites naturels. Après les dramatiques incendies de 2022, qui ont ravagé 30.000 hectares, certains couvent toujours dans le sous-sol. La faute à la présence de lignite, une sorte de charbon, très présent dans les sols de cette commune. Outre le risque de reprise des feux, la combustion du lignite crée également des risques d'effondrement. "Au fer et à mesure que ça brûle, la terre qui est au-dessus s'effondre, ce qui fait qu'on a des trous. C'est un piège parce que la terre peut se dérober sous vos pieds et vous pouvez tomber dans le foyer qui fait 600°C", avertit le maire.