VIDÉO - ZFE maintenue à Rouen : "Je ne peux pas me permettre de changer ma voiture"

Cinq métropoles dépassent encore "de manière régulière" (soit trois années au cours des cinq dernières années) les seuils réglementaires de qualité de l’air (40 μg de dioxyde d'azote - NO2 - par mètre cube d'air). Celles-ci sont classées comme "territoires ZFE".

Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg doivent ainsi continuer à appliquer progressivement les restrictions fixées par la loi : interdiction des Crit'Air 4 au 1er janvier 2024 (voitures diesel de plus de 18 ans), puis des Crit'Air 3 en 2025 (voitures diesel de plus de 14 ans et voitures essence de plus de 19 ans).

Les habitants sont partagés entre colère et compréhension : "Ça m'énerve, ça atteint les gens qui n'ont pas d'argent. Je ne peux pas me permettre de changer ma voiture", lance une habitante de Rouen dans le sujet en tête de cet article. "Rouen est toujours très pollué. Cela ne va pas s'arranger très rapidement", constate de son côté un habitant.