C'est le retour des algues vertes dans plusieurs baies en Bretagne, et notamment dans celle de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Déjà plus de 800 tonnes ramassées depuis la mi-mai et ça continue chaque semaine.

Source : JT 13h Semaine

Algues vertes : vers une année record ?