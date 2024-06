Au moment d'effectuer des travaux de rénovation dans le logement, les prix des matériaux, le bois, la peinture et les outils ont beaucoup augmenté depuis trois ans. De plus en plus de personnes se tournent vers la seconde main.

Lire plus

Source : JT 20h Semaine

Accueil - Environnement - Bricolage : des travaux moins chers grâce à la seconde main Bricolage : des travaux moins chers grâce à la seconde main