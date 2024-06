Plus votre voiture est lourde, plus votre parking en centre-ville vous coûtera cher. Le stationnement sera trois fois plus cher. La mesure entrera en vigueur à Paris l'automne prochain.

Lire plus

Source : JT 20h Semaine

Accueil - Environnement - Stationnement en ville : payer au poids Stationnement en ville : payer au poids