Dans les Pyrénées, de plus en plus de promeneurs tombent nez à nez avec un ours. L'an dernier, 83 spécimens ont été comptabilisés, contre cinq seulement au début des années 90.

Source : JT 13h Semaine

Y a-t-il désormais trop d'ours dans les Pyrénées ?