Vienne : des dégradations commises contre un golf en marge du "Convoi de l'eau"

Lancée au 13 juin et courant jusqu'au 21 septembre, celle-ci a pour objectif de "dénoncer toutes les institutions et entreprises ayant une politique ou des activités accaparatrices de l'eau" en réalisant des "actions de désobéissance civile", précise le site des Soulèvements de la Terre. Les militants sont entre autres appelés à "boucher les trous des 107 terrains de golfs du pays avec du ciment à prise rapide, arracher et abîmer les greens fluos et les systèmes d'arrosage des pelouses". Plusieurs golfs, sport décrié pour son impact environnemental, avaient déjà été dégradés en France lors de la sécheresse de l'été 2022.

Dans un message publié sur X, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a fustigé dimanche ceux qui "dégradent, détruisent, saccagent". "Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence", a-t-il écrit. "L'écologie politique doit se positionner clairement face à la radicalité et l'utilisation de la violence", a également réagi Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

"Le mot 'dégradations' me paraît assez fort, c'étaient plutôt des gens entrés dans le golf qui ont pu utiliser l'eau pour se rafraîchir", sur fond de fortes chaleurs, a rétorqué auprès de l'AFP une porte-parole du collectif "Bassines Non Merci", qui coorganise le convoi. De son côté, le collectif des "Soulèvements de la Terre" n'a pas réagi aux détériorations, mais sur le réseau X, il a accusé dimanche le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, d'avoir notamment "signé pour (la construction de) 30 bassines avant de se rendre compte qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour les remplir" et d'avoir "torpillé" une étude réalisée sur les réserves en eau dans le cadre de ce projet de construction, "trop critique des mégabassines".