La Méditerranée à plus de 30 °C : quels impacts sur la faune et la flore ?

Ces phénomènes de migrations d'espèces sont également constatés par les scientifiques. Chercheur du CNRS à l'Institut Méditerranée de biodiversité et d'écologie marine et continentale, Thierry Pérez remarque ainsi des "mouvements d'espèces méridionales, le plus souvent vers l'Ouest et le Nord", espèces qui se sont acclimatées aux nouvelles températures de la Méditerranée et qui sont désormais très présentes dans cet environnement. Si le chercheur note par ailleurs l'apparition d'espèces tropicales, provenant de la mer Rouge, leur présence est, selon lui, liée au canal de Suez et l'ouverture de l'accès entre les deux mers plus qu'au changement climatique. Leur progression pourrait cependant être favorisée par les évolutions thermiques en cours dans la grande bleue.

Depuis une vingtaine d'années, marquées par une récurrence de canicules sous-marines, le chercheur observe par ailleurs la disparition de certaines espèces, comme le sprat ou l'anchois, ou encore des modifications du cycle de vie d'autres, à l'instar du thon. "En Méditerranée, les vagues de chaleur provoquent le plus souvent des mortalités massives d'espèces coralliennes, de gorgones, d'éponges et de beaucoup d'autres animaux fixes. Ils vont subir directement les effets de ces vagues de chaleur", ajoute-t-il.