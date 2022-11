VIDÉO - Station de Villard-de-Lans : l'ambitieux projet de Tony Parker inquiète

L’appétit de Tony Parker aurait pu s’arrêter là. Mais non. À moins de cinq minutes de route, à Corrençon-en-Vercors, le sportif a de nouveau mis la main au portefeuille. Dans ce hameau réputé pour son cadre familial, les promoteurs imaginent un hôtel de 380 lits, un spa ouvert au public, des massages, une piscine chauffée, des commerces… De quoi faire vivre la station même si la neige manque ou que l’économie du ski vient à s’effondrer. "C’est une résidence qui peut vivre quatre saisons parce que c’est bien l’objet de cette résidence. Ce n’est pas une résidence pour vivre uniquement l’hiver. Ici, on est en moyenne altitude, on est encore plus dépendants de la météo que les autres stations, donc on a bien compris que notre avenir, c’est le quatre saisons et pas que l’hiver", affirme Ruben Jolly, président de Federaly, porteur du projet Le hameau des Arolles.