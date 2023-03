"Virus zombies" : faut-il s'inquiéter de ces microbes libérés par la fonte du permafrost ?

Car au-delà des bactéries et autres virus, le danger de la fonte du pergélisol sont les gaz à effet de serre. Le permafrost, qui représente un sol restant gelé plus de deux années d'affilée, recouvre 30 millions de km², dont environ la moitié se trouve en Arctique. Il contient le double du CO2 présent dans l'atmosphère et le triple de ce qui a été émis par les activités humaines depuis 1850.

Et alors que les températures en Arctique augmentent beaucoup plus rapidement que dans le reste du monde sous l'effet du changement climatique provoqué par les activités humaines - de deux à trois degrés comparé aux niveaux pré-industriels - le permafrost a connu une hausse de température de 0,4°C entre 2007 et 2016. À ce rythme, selon les chiffres du Giec, il pourrait perdre entre 8 et 40% de sa superficie dans le scénario le plus optimiste, et entre 49 et 89% selon le plus pessimiste, libérant ainsi des tonnes de gaz à effet de serre, et notamment du méthane, gaz au pouvoir réchauffant jusqu'à 80 fois supérieur au CO2.

Et ce dégel du permafrost entraîne ce que l'on appelle une "boucle de rétroaction", détaille le CNRS : sa fonte accélère le métabolisme des bactéries, ce qui amplifie la libération de gaz à effet de serre, entraînant eux-mêmes une amplification du réchauffement de la planète qui accélère à son tour la fonte du permafrost. Un possible emballement qui reste encore toutefois à étudier.

Car si la science sur le permafrost progresse, certaines questions restent ouvertes, particulièrement sur les volumes de carbone pouvant être relâchés. On ignore aussi si le dégel va déboucher sur une région Arctique plus verte, où les plantes pourront absorber du CO2 libéré, ou au contraire sur une région plus sèche, avec une intensification des incendies, eux-mêmes générateurs de carbone.