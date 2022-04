Voitures peu polluantes : quels véhicules pourront faire l'objet d'un prêt à taux zéro à partir de 2023 ?

Concernant les conditions à proprement parler de ce prêt à taux zéro, elles portent à la fois sur le type de véhicule et les revenus des ménages. En premier lieu, ce mécanisme concernera les voitures et camionnettes de moins de 2,6 tonnes dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre, c'est-à-dire des véhicules électriques ou hybrides. Le coût d'acquisition, toutes taxes comprises et avant déduction des aides accordées par l'État, doit être inférieur ou égal à 45.000 euros pour une voiture particulière et à 60.000 euros pour une camionnette.