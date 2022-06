Voitures thermiques : 5 questions sur la fin de la vente de ces automobiles en 2035

Alors, les voitures électriques sont-elles plus vertes ? Oui, à en croire toutes les expertises. Dans une épaisse étude sur le sujet, l'International Council on Clean Transportation (ICCT) a conclu qu'en prenant la totalité de leur cycle de vie – de la production des matières premières jusqu'au recyclage des batteries en passant par les kilomètres parcourus – les voitures électriques rejettent entre 66% et 69% de gaz à effet de serre de moins que leurs concurrentes thermiques. Un chiffre qui avoisine celui de l'Ademe au niveau national. Dans des travaux sur la question (qui remontent à 2017), l'agence affirmait que les gaz à effet de serre émis par "la fabrication, l'usage et la fin de vie d'un véhicule électrique" étaient "deux à trois fois inférieurs" aux émissions des véhicules à moteur thermique. Si son bilan n'est pas complètement neutre en termes de réchauffement climatique, l'électrique émet donc tout de même beaucoup moins de gaz à effets de serre que son ancêtre.