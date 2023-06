Incendie dans les Vosges : une quinzaine d’hectares détruits

Un premier feu s'était déclaré la semaine dernière près de Saint-Baslemont, brûlant six hectares. Dimanche, une reprise de feu a cette fois brûlé un hectare sur cette même commune. L'intervention rapide des pompiers avait permis de limiter les dégâts. Les soldats du feu et les autorités sont en alerte pour cet été, après les grands incendies de l'an dernier, et alors qu'une partie de la France vit toujours une situation de sècheresse. Lors d'un déplacement dans le Gard début juin, le président Emmanuel Macron avait annoncé un été "très difficile" à venir sur le front de la lutte contre les feux de forêt.

L'an dernier, 72.000 hectares, dont 60.000 hectares de forêts, sont partis en fumée en France, et 60.000 personnes avaient dû être évacuées en raison des incendies, qui avaient été records en Gironde, mais avaient touché aussi des zones plus au Nord d'habitude épargnées, comme le Jura ou la Bretagne. Des départements qui devraient, à l'avenir, être de plus en plus touchés par le phénomène en raison du changement climatique dû aux activités humaines.