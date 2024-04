Le coton de la fast-fashion responsable de déforestation illégale au Brésil

L’ONG britannique Earthsight pointe la surproduction de coton provenant de la région du Cerrado, au Brésil. Cette matière est notamment utilisée pour les vêtements vendus par les marques Zara et H&M.

Le soja de la forêt amazonienne n’est pas la seule ressource pillée illégalement au Brésil. Dans la région du Cerrado, les cultures de coton atteignent un niveau intensif. Au point de déboiser une grande partie des terres de manière illégale, dénonce l’ONG britannique Earthsight dans un rapport publié ce jeudi 11 avril.

Un coton étiqueté comme "durable"

L’ONG pointe ainsi la responsabilité de grands noms de la fast-fashion (la mode rapide, pour désigner la consommation de vêtements à outrance), à commencer par Zara et H&M. Et retrace le chemin entrepris par ce coton, extrait du Cerrado pour être envoyé à huit fabricants de vêtements sur le continent asiatique puis vendu dans les milliers de boutiques du monde entier.

Earthsight explique avoir "suivi 816.000 tonnes de coton provenant des plantations enquêtées jusqu'à 8 entreprises asiatiques qui ont fabriqué près de 250 millions d'articles de vêtements finis et d'articles ménagers sur douze mois pour les magasins mondiaux de H&M et/ou Zara et les marques sœurs de Zara, Bershka, Pull&Bear, entre autres". Un coton pourtant étiqueté comme "durable" par l'organisation à but non lucratif Better Cotton (BC), selon Earthside.

Des parcelles récemment déboisées à Bahia, juin 2023 - THOMAS BAUER / EARTHSIGHT

À la presse suédoise, un responsable développement durable de la marque H&M a fait acte de contrition au moment de la parution du rapport, déclarant : "nous avons échoué, cela ne fait aucun doute". Pour son rapport, l’ONG a mené l’enquête pendant plus d’un an et analysé des images satellites montrant l’évolution de la déforestation au Cerrado, mais aussi des décisions judiciaires et des registres d’expédition.

L’enjeu était de taille puisque "plus de la moitié du Cerrado a été défrichée pour l'agriculture à grande échelle, principalement au cours des dernières décennies" et "la déforestation a augmenté de 43 % l'année dernière". Des méthodes de déboisement qui sont avant tout illégales, concentrées entre les mains de quelques grands groupes. La situation devrait continuer à s’aggraver alors que "d’ici 2030, le Brésil devrait dépasser les États-Unis en tant que premier exportateur mondial de coton".