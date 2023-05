Zones à faibles émissions : les Français loin d'être convaincus, selon une consultation du Sénat

Basée sur le principe du volontariat, et lancée en ligne du 17 avril au 14 mai, la consultation a reçu plus de 51.300 réponses de citoyens, un "record", selon les sénateurs. 93% des répondants sont des particuliers, les 7% restants des professionnels. "Ce 'succès' témoigne des nombreuses inquiétudes que ce dispositif génère chez les Français, même s'il s'agit d'une consultation basée sur le principe du volontariat et non d'un sondage représentatif", a estimé Philippe Tabarot, également rapporteur de la mission de contrôle sur les ZFE qui doit rendre ses conclusions mi-juin.

Au total, 86% des particuliers et 79% des professionnels ayant répondu à la vingtaine de questions posées par les sénateurs se disent opposés au déploiement des ZFE. Les participants ont régulièrement dénoncé l'"exclusion sociale" que ces zones créent ou qu'il s'agit d'une "usine à gaz". Même certains répondants favorables à la mesure pointent les difficultés de mise en place, tout en se félicitant que les ZFE aient un impact sur la pollution atmosphérique.

Parmi les enseignements identifiés par un spécialiste de la donnée, plus un répondant vit loin du centre de l'agglomération, plus il a tendance à être défavorable aux ZFE. Seuls 8% des habitants de communes rurales y sont favorables, contre 23% des habitants de centre-ville. Le fait de disposer de solutions alternatives à la voiture influence par ailleurs fortement les réponses. Enfin, le ressenti varie beaucoup selon la catégorie socioprofessionnelle, 25% des cadres étant favorables aux ZFE contre 11% des employés et 4% des ouvriers.