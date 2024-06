Alors que les joueurs de l’équipe de France se refusent habituellement à parler politique, Ousmane Dembélé n’a pas esquivé le sujet ce jeudi. Interrogé sur la possibilité de voir l’extrême droite au pouvoir, l’attaquant des Bleus a rappelé l’importance de se rendre aux urnes. Il précise également que la FFF s’organise pour permettre aux Bleus de voter par procuration.

C’est le passage obligé de tous les joueurs en compétition officielle. Une quinzaine de minutes face à la presse pour répondre à toutes sortes de questions. Les premiers Bleus à s’être prêtés à l’exercice depuis l’Allemagne, où l’Euro 2024 s’ouvre ce vendredi, ont refusé de commenter le chaos politique qui agite la France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce jeudi, Ferland Mendy n’a pas non plus souhaité faire de commentaire. Mais Ousmane Dembelé, qui l’a précédé devant les journalistes, n’a pas feinté.

Entre deux questions sur le système de jeu de Didier Deschamps et son rôle au sein du collectif, Ousmane Dembélé a été interpellé sur le fait que l’extrême droite, "traditionnellement raciste" comme l’a rappelé le journaliste, était "aux portes du pouvoir en France". "Ce n’est pas que je ne veux pas me positionner mais la situation en France… Je pense que la sonnette d’alarme a été lancée et qu’il faut se mobiliser pour aller voter tous ensemble", a réagi l’attaquant du PSG.

Le jeune homme de 27 ans raconte avoir appris en regardant "y a pas longtemps" le journal de 13H – sans préciser de quelle chaîne – qu’"un Français sur deux ne vote pas". "Il faut se mobiliser. Les législatives vont arriver", a-t-il insisté. En cas de qualification à l’issue de la phase de poules, l’équipe de France se trouverait encore outre-Rhin pour le premier tour du 30 juin.

Ses joueurs manqueraient aussi le second tour du 7 juillet s’ils se hissaient en demi-finale du tournoi. "La FFF va mettre en place quelque chose pour qu’on vote par procuration", précise Ousmane Dembélé dont la prise de parole est d’autant plus rare que les footballeurs se tiennent régulièrement à l’écart des questions politiques. Selon Le Parisien, les demandes de procuration dépassent les 85% au sein de la délégation tricolore qui compte une quarantaine de personnes.

Une génération plus engagée

En 2002, l’équipe de France avait dénoncé "des attitudes dangereuses pour la démocratie comme pour les libertés" à 48 heures du second tour de la présidentielle opposant le chef de l’État sortant Jacques Chirac au frontiste Jean-Marie Le Pen. Les joueurs avaient "fait savoir par l’intermédiaire de leur capitaine, Marcel Desailly, qu’ils condamnaient 'les notions résurgentes d’exclusion et de racisme'", rapporte Le Monde dans un article de l’époque. Plusieurs d’entre eux, dont Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff, s’étaient aussi exprimés à titre individuel.

Au sein de la nouvelle génération, Kylian Mbappé, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni avaient utilisé leur plateforme pour s’indigner la mort de Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre l’été dernier. "J’ai mal à ma France", avait notamment écrit le capitaine de l'équipe de France dans un message de soutien à la famille de l’adolescent. "C’est très bien d’avoir des joueurs engagés sur le plan citoyen comme lui", dit-il de Jules Koundé dans un entretien à Ouest-France ce jeudi. Le début d'une révolution dans la communication des Bleus ?