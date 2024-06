À deux semaines du 1ᵉʳ tour des législatives, les Bleus appellent les Français à se rendre aux urnes. Ce samedi, en conférence de presse, l'attaquant Marcus Thuram incite les électeurs à "se battre pour que le RN ne passe pas".

En première ligne face à l'extrême droite. Présent ce samedi en conférence de presse à deux jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro face à l'Autriche (lundi 17 juin à 21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), Marcus Thuram est revenu sur la situation politique du pays. L'avant-centre de 26 ans a appelé à se mobiliser contre la possible arrivée du Rassemblement national au pouvoir.

La triste réalité de notre société Marcus Thuram, attaquant de l'équipe de France

La situation "est triste et très grave", a déploré le fils de Lilian Thuram, connu pour son engagement contre le racisme. Après les résultats des européennes, le résultat record du RN et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, survenue pendant le match des Bleus face au Canada, "nous étions tous un peu choqués dans le vestiaire", a-t-il affirmé, regrettant "la triste réalité de notre société aujourd'hui." À l'instar d'Ousmane Dembélé, Marcus Thuram lance ainsi un appel à se rendre aux urnes.

"Comme l'a dit Ousmane, il faut dire à tout le monde d'aller voter", a déclaré l'attaquant de l'Inter Milan aux 20 sélections avec les Bleus. "En tant que citoyen, il faut se battre au quotidien pour que cela ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas."

La veille, Olivier Giroud et Benjamin Pavard avaient, eux aussi, incité les Français à voter, sans faire directement référence au RN. "J'espère que tout le monde partage mon avis, ce n'est pas assez de dire qu'il faut aller voter", a commenté Marcus Thuram. "Il faut expliquer comment on en est arrivés là. En grandissant avec mon père, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde pense comme moi en équipe de France."