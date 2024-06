Une réserve animalière du centre de l’Allemagne a demandé à l’une de ses stars de se prononcer sur le résultat du match d’ouverture du tournoi. Amatrice de football, Bubi a prédit l’heureux vainqueur en tapant dans un ballon comme elle le fait régulièrement.

Il y a ceux qui parient en s’appuyant sur les cotes de bookmakeurs. Puis il y a ceux qui font confiance aux supposés pouvoirs de divination d’animaux érigés en totem de la compétition. Personne n’a oublié Paul le poulpe qui, depuis son aquarium en Allemagne, avait vu juste en pronostiquant les résultats de huit rencontres de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Chaque tournoi de football qui a suivi a tenté de trouver son successeur. Mais ni Achille le chat, ni Arang le varan ne sont réussi leur mission.

Et si le salut venait d’une éléphante d’Afrique ? À la veille de l’ouverture de l’Euro 2024 à Munich ce vendredi 14 juin, les regards se posaient sur le coup de patte de Bubi, résidente de la réserve du Erlebnispark de Starkenberg au centre de l’Allemagne. D’après ses soigneurs, Bubi a découvert qu’elle aimait jouer au football un peu par hasard quand un ballon est arrivé dans son enclos.

Devant les caméras de l’agence de presse AP, elle a tiré au but pour déterminer le vainqueur du match d’ouverture entre la Nationalelf et l’Écosse. D’une frappe à ras-de-terre du droit, l’animal venu d’Italie a désigné le pays hôte dont elle a porté le drapeau avec sa trompe. Après tout, à la fin c’est l’Allemagne qui gagne non ?