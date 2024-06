La Belgique entre en lice ce lundi face à la Slovaquie (18h). Un an et demi après un Mondial raté, les "Diables rouges" sont en quête de rachat. Suivez cette rencontre du groupe E avec nous.

Un an et demi après une Coupe du monde complètement ratée et la fin de sa "génération dorée", la Belgique retrouve ce lundi les pelouses d'une grande compétition. Placés dans le groupe E, les "Diables rouges" affrontent la Slovaquie (18h) pour tenter de prendre la tête d'une poule à sa portée (avec la Roumanie et l'Ukraine). Les hommes de Dominico Tedesco débarquent en Allemagne sans le statut de favori, une première depuis longtemps.

"Notre statut ? On s'en fout"

Il faut dire que du côté de la Belgique, tout a changé. Exit la prometteuse génération jamais titrée, emmenée par Eden Hazard, place à la jeunesse entourée de l'indéboulonnable Kevin De Bruyne, et son buteur Romelu Lukaku. "Notre statut, je m'en fous", a d'ores et déjà averti le défenseur Timothy Castagne. "Que l'on soit favori ou non, cela ne change rien [...] Le plus important, c'est que nous, dans le groupe, on y croit."

Des espoirs, les Belges peuvent en nourrir, tant, dans l'ombre, ils restent sur une bonne série. Depuis l'arrivée de Dominico Tedesco, en 2023, la Belgique n'a tout simplement... jamais perdu ! Sous les ordres de l'Italien, les "Diables rouges" ont remporté dix rencontres (quatre matchs nuls) et montré un potentiel offensif impressionnant, en trouvant le chemin des filets trois fois ou plus lors de la moitié de leurs rencontres.

Mais la Slovaquie, qui participe à son troisième Euro, ne part pas battue d'avance. "Notre gardien (Martin) Dubravka m'a dit que si je ne marque pas deux fois contre les Belges, il me mettra une baffe", a plaisanté devant la presse Lukas Haraslin, l'ailier gauche du Sparta Prague. "Mais je sais ce qu'il veut dire : on doit jouer en confiance, même si on ne part pas favori. On y croit tous."

A VENIR Groupe E - Euro 2024 Le 17 juin 2024 , Deutsche Bank Park, à Francfort (Allemagne) Belgique Slovaquie 0 - 0

Suivez la rencontre entre la Belgique et la Slovaquie en live commenté sur TF1info.