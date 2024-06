Après l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, l'Angleterre est le cinquième grand favori à faire son entrée dans cet Euro. Les "Three Lions" affrontent dès 21h la Serbie dans le groupe C. Suivez le match sur TF1, en streaming sur TF1+ et avec nous.

Ils figurent parmi les favoris de cet Euro. L'Angleterre et sa brillante génération, finaliste de la dernière édition et qui n'a toujours pas remporté le moindre trophée depuis 1966, lance ce dimanche sa course vers le premier championnat d'Europe de son histoire. Placés dans le groupe C en compagnie du Danemark et de la Slovénie, les "Three Lions" affrontent d'abord la Serbie, ce dimanche à 21h, dans un match considéré à risques pour les autorités.

Une attaque de feu, mais...

Mais outre la surveillance dans les rues de Gelsenkirchen, c'est bien sur la pelouse que Jude Bellingham et ses coéquipiers vont devoir faire parler la poudre. Aux côtés du joueur du Real Madrid, Phil Foden, Bukayo Saka et le capitaine Harry Kane forment un quatuor qui comptabilise au total 114 buts cette saison en club. Un potentiel offensif cinq étoiles, qui contraste avec une fragilité défensive inquiétante : les Anglais ont encaissé au moins un but lors de sept de leurs dix dernières rencontres.

La Serbie va-t-elle en profiter ? Elle se présente, elle aussi, avec des armes offensives séduisantes. Son recordman de buts en sélections (58 en 85 matchs), Aleksandar Mitrovic, est toujours là, et sort d'une belle saison en Arabie saoudite (39 buts). Mais c'est surtout l'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic, 24 ans, qui peut inquiéter la défense anglaise. Avec 18 réalisations et 4 passes décisives cette saison, il suscite les convoitises de grands clubs. Et marquera les esprits lors de cet Euro ? Premières réponses dès ce dimanche, à partir de 21h, sur TF1 et TF1+.

Suivez le match Serbie-Angleterre sur TF1 en live commenté sur TF1info.