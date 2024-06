L'Allemagne affronte l'Écosse en ouverture de "son" Euro, ce vendredi (21h), à l'Allianz Arena de Munich. Devant leur public, les hommes de Julian Nagelsmann ne visent rien d'autre qu'une victoire. Une première rencontre, précédée de la cérémonie d'ouverture de la compétition, à suivre sur TF1 et en live en notre compagnie.

L'attente est enfin terminée ! Près de deux semaines après la fin de saison des clubs, marquée par la finale de la Ligue de la Ligue des champions, entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid (0-2), l'Euro 2024 commence ce vendredi. Au départ, 24 équipes. À l'arrivée, un seul vainqueur. Après plusieurs années difficiles, l'Allemagne accueille l'Europe du football et espère renouer avec sa gloire d'antan. Cela passe par des premiers pas réussis contre l'Écosse, dès 21h (un match à suivre en direct sur TF1).

Le Nationalelf (le Onze national en français, qui remplace l'appellation Mannschaft), qui reste sur trois compétitions internationales décevantes, pour ne pas dire catastrophiques, a la pression à l'heure d'aborder ce tournoi. De fait, ce premier match, que l'on sait parfois difficile pour certains favoris, peut se révéler clé pour la suite, d'autant plus que l'Écosse ressemble à la formation la plus faible du groupe A sur le papier. C'est simple, les Allemands ont perdu leur match inaugural lors de l'Euro 2020 et des Coupes du monde 2018 et 2022, précipitant alors leur perte.

Les Écossais veulent gâcher la fête

Heureusement, les joueurs de Julian Nagelsmann se trouvent dans une excellente dynamique : ils n'ont pas perdu en 2024 et restent sur quatre rencontres sans défaite (trois victoires, dont deux contre la France et les Pays-Bas, et un match nul). Le retour de l'inusable Toni Kroos, 109 sélections au compteur, et quelques choix du technicien passé par le Bayern Munich ont totalement relancé une Allemagne longtemps moribonde. Encore faut-il confirmer ce renouveau quand ça compte vraiment.

Et en face, l'Écosse n'est, certes, pas la plus réputée mais demeure une formation difficile à manœuvrer. Dans le sillage d'une génération talentueuse - avec plusieurs joueurs qui évoluent dans des grands clubs, à l'instar d'Andrew Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United), Kieran Tierney (Real Sociedad) ou encore Billy Gilmour (Brighton) -, les hommes de Steve Clarke sont capables de coups. Ils ont par exemple battu l'Espagne (2-0), en mars dernier. Pour autant, ils n'arrivent pas outre-Rhin avec les meilleures dispositions, puisqu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs (cinq défaites et trois nuls). De quoi imaginer une confrontation déséquilibrée…

Suivez le match d'ouverture Allemagne-Écosse en live commenté ci-dessus.