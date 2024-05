Liste des Bleus pour l'Euro 2024 : comment Bradley Barcola s'est imposé à Didier Deschamps

Didier Deschamps a divulgué, jeudi 16 mai, au JT de 20H de TF1, la liste des Bleus pour l'Euro 2024. Le sélectionneur tricolore a appelé Bradley Barcola, qui n'avait jamais été convoqué en équipe de France. Une participation apparue comme une évidence, d'autant plus avec une liste élargie à 25 joueurs.

Il va découvrir les grands Bleus à l'Euro. Jamais convoqué chez les A, Bradley Barcola a été retenu, jeudi 16 mai, par Didier Deschamps pour le championnat d'Europe des nations, organisé du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. En concurrence avec Moussa Diaby pour figurer dans la liste des 25 joueurs retenus, qui auront pour mission de ramener le trophée Henri Delaunay dans l'Hexagone, le jeune attaquant de 21 ans a convaincu "DD" de glisser son nom au côté de ceux de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud.

Une première convocation qui ne constitue pas une réelle surprise tant il a gagné en épaisseur depuis plusieurs mois au PSG, où il a débarqué l'été dernier pour 45 millions d'euros après une demie saison aboutie du côté de Lyon. Non retenu pour le dernier rassemblement à Clairefontaine en mars, le natif de Villeurbanne était tout de même dans les petits papiers du patron des vice-champions du monde.

Une liste élargie qui lui profite

Les bonnes performances du feu follet parisien "demandaient confirmation"et "depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions", assurait-il, à l'image de sa prestation mature lors de la confrontation face au Barça (2-3, 1-4) en quarts de finale de la Ligue des champions. "On ne le découvre pas non plus. Avec Guy (Stéphan, son adjoint), on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon", indiquait Didier Deschamps, donnant davantage de poids à l'hypothèse de le voir être appelé pour l'Euro.

En élargissant sa liste de 23 à 25 joueurs, comme permis par le règlement de l'UEFA, le patron des Bleus a choisi de le lancer dans le grand bain dès cet été. Une belle surprise d'autant qu'il a pour habitude de voir d'abord les joueurs évoluer dans le groupe France avant de les emmener avec lui jouer une compétition internationale. Parfois, il faut savoir faire des entorses à ses principes.