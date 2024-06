L'attaquant de l'équipe de France dispute en Allemagne sa toute dernière compétition en Bleu. Avant l'entrée en lice des Bleus face à l'Autriche le 17 juin, le buteur s'est confié à Adil Rami dans "Le Mag de l'Euro" sur TF1, vendredi soir. Comme il l'avait fait en 2016 avec ses cheveux, il s'engage, cette année, à se raser la barbe en cas de sacre.

Il a vécu au plus près la finale perdue face au Portugal lors de l'Euro 2016 au Stade de France. Et Olivier Giroud a encore en travers ce but d'Eder dans la prolongation. "C'est la compétition qui m'a rendu le plus triste dans ma carrière", reconnait le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, interviewé par Adil Rami dans "Le Mag de l'Euro" vendredi soir.

À bientôt 38 ans, le "papa" des Bleus dans cette ultime campagne est déterminé à remporter le trophée Henri Delaunay "pour boucler la boucle" : "Le plus important, si ton corps te le permet, c'est d'avoir cette motivation, cette envie de continuer, et moi je l'aie, je me sens encore bien, tous les voyants sont au vert pour y aller", assure le futur attaquant du Los Angeles FC (MLS).

Mais s'il s'attend à avoir "moins de temps de jeu que pendant la Coupe du monde", Didier Deschamps ayant décidé que Kylian Mbappé allait basculer davantage dans l'axe au cours de cette épopée, Giroud compte bien apporter son expérience pour aller au bout de l'aventure.

Et en cas de victoire finale à Berlin, lui qui s'était rasé la tête après le titre de champion du monde en 2018, "Olive" promet à son ancien coéquipier en Bleu de faire "un truc fou". L'avant-centre a pris l'engagement de se raser la barbe... "mais ça va être horrible", plaisante Olivier Giroud alors que l'équipe de France fait son entrée en lice dans la compétition face à l'Autriche (à suivre sur TF1, en streaming sur TF1+ et sur TF1info à direct commenté).