Le Championnat d'Europe donne son coup d’envoi ce vendredi 14 juin à la Munich Football Arena. Avant la rencontre opposant l’hôte allemand à l’Écosse, la pelouse sera le lieu d’une cérémonie sur laquelle l’UEFA a peu communiqué. Seule certitude : la veuve de Franz Beckenbauer, ancien capitaine et sélectionneur de la Nationalelf, tiendra un rôle clé.

Son nom est synonyme de football outre-Rhin. Alors l’Euro 2024, organisé par l’Allemagne du 14 juin au 14 juillet, ne pouvait pas se passer d’un hommage appuyé au Kaiser. Décédé en début d’année à l’âge de 78 ans, Franz Beckenbauer sera représenté par sa veuve lors de la cérémonie d’ouverture de la compétition ce vendredi en Bavière.

L'UEFA annonce que Heidi Beckenbauer foulera la pelouse de la Munich Football Arena en compagnie des anciens capitaines de la Nationalelf, Bernard Dietz et Jürgen Klinsmann. Le trio, représentant les trois sacres européens allemands de 1972, 1980 et 1996, sera chargé d’amener la coupe Henri Delaunay promise au vainqueur.

Surnommé l’empereur, Franz Beckenbauer "n'est pas celui qui a disputé le plus grand nombre de matches, ni marqué le plus grand nombre de buts", note le site de la sélection allemande fière de son "triplé très spécial avec l’équipe nationale". Vainqueur de la Coupe du monde avec le brassard de capitaine en 1974 puis en tant que manageur en 1990, il était le président du comité de candidature du Mondial 2006 organisé en Allemagne et remporté par l’Italie face à la France. Au panthéon du football mondial, le double Ballon d’Or a largement contribué à écrire la légende du Bayern Munich dont le stade servira d’écrin à des festivités dont on sait bien peu de choses à la veille de l’évènement.

Avec ou sans chanteurs ?

Le mystère est pour l’instant bien gardé par l’UEFA sur la traditionnelle séquence musicale. Il y a trois ans, l’Euro 2020, reporté à cause de la pandémie, avait eu droit à une performance virtuelle du single "We Are The People" du DJ Martin Garrix accompagné de Bono et The Edge du groupe U2. Le ténor italien Andrea Bocelli avait aussi donné de la voix à Rome.

"Fire", l’hymne de l’édition 2024, devrait retentir dans l’enceinte de la Munich Football Arena. Mais ses interprètes, la chanteuse allemande Leony, le groupe américain OneRepublic et les DJ italiens Meduza sont pour l’instant uniquement annoncés pour la clôture du 14 juillet à Berlin.

La star montante de la pop allemande sera d’ailleurs à Stuttgart le jour de l’ouverture pour un concert officiel organisé dans le cadre de l’Euro 2024. En marge du spectacle mis en scène sur la pelouse avec des centaines de figurants, des feux d’artifices devraient illuminer le stade munichois. La presse allemande se fait le relais de bisbilles entre l’UEFA et les autorités de la ville sur l’utilisation de tels effets pyrotechniques. Mais sans doute pas de quoi gâcher la fête, attendue de longue date par les millions de fans de football à travers le monde.