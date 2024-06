L'Euro 2024 de football débute ce vendredi 14 juin en Allemagne. Vingt-quatre équipes s'affrontent pour succéder à l'Italie, tenante du titre. Une aventure à suivre sur TF1+ qui propose un dispositif au cœur de l'événement.

Que le meilleur gagne ! À compter de ce vendredi 14 juin, l'Allemagne accueille l'Euro 2024 de football jusqu’au dimanche 14 juillet, date de la finale prévue à Berlin. Vingt-quatre équipes s'affrontent pour tenter de succéder à l'Italie, tenante du titre.

Le groupe TF1 retransmettra douze matchs en clair et en intégralité, dont la première et la troisième rencontre des Bleus, ainsi que quatre autres rencontres de la phase de groupes. Trois huitièmes de finale, deux quarts de finale et la meilleure demi-finale seront également diffusés sur TF1.

Créez vos résumés des matchs avec Top Chrono

TF1+ proposera en outre les résumés, les buts et les meilleurs moments des vingt-cinq plus belles affiches de la compétition, dont tous les matchs de l'équipe de France. Vous pourrez également découvrir tous les jours le quotidien des Bleus grâce à une immersion exclusive dans les coulisses.

Les fans de foot pourront vivre une expérience interactive et personnalisée avec des matchs nourris de statistiques et de sondages en live. Avec Top Chrono, ils auront également l'opportunité de créée leurs résumés de 5, 10 ou 15 minutes dès la fin des matchs pour ne rien louper ou revivre les moments forts.