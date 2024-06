À mi-parcours de la phase de poules, 50 buts ont déjà été marqués par les 24 nations en lice dans le Championnat d’Europe. Quand on y regarde de plus près, ces réalisations s’inscrivent dans une dynamique inédite où les records se multiplient. On a compilé les drôles de choses qui se jouent dans les cages en Allemagne depuis une semaine.

Les filets ne s’arrêtent jamais de trembler. Sept jours tout pile après le coup d’envoi de la compétition, l’Euro 2024 n’a pour l’instant pas enregistré de match nul et vierge. Le dernier en Championnat d’Europe remontant à Angleterre-Écosse il y a trois ans, soit 49 matchs remplis de buts. Cette édition allemande a démarré très fort avec six réalisations inscrites lors du match d’ouverture opposant la Mannschaft à la sélection écossaise (5-1). Après seulement quatre rencontres, le tournoi en affichait déjà 16. Un record depuis 1976 que ce soit lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde. Ce n’est pas le seul à être tombé sur les pelouses allemandes qui, malgré leur piteux état pour certaines, ont déjà réservé d’étonnantes surprises.

Un but oui, mais contre son camp…

Il aura fallu attendre la vague des deuxièmes matchs pour que les buteurs de cet Euro doublent la mise. "Pour la toute première fois, les 31 premiers buts (hors CSC) d'un tournoi international majeur (Euro + Coupe du Monde) ont été marqués par 31 buteurs différents", remarque le spécialiste des statistiques Opta. L’Allemand Jamal Musiala est le premier à avoir marqué deux fois, face à l’Écosse puis la Hongrie.

Personne n’aurait imaginé que le meilleur buteur de la compétition serait à ce stade le fameux "CSC", le but contre son camp. Ils sont déjà cinq à s’être fait piéger. L’Italien Riccardo Calafiori face à l’Espagne (0-1), l’Allemand Antonio Rüdiger face à l’Écosse (5-1), le Tchèque Robin Hranac face au Portugal (1-2), l’Albanais Klaus Gjasula face à la Croatie (2-2), sans oublier l’Autrichien Maximilian Wöber qui a permis aux Bleus de l’emporter.

Autriche - France : voir le but CSC de Maximilian Wöber Source : Football - EURO

Des buts venus d’ailleurs…

Les gardiens seraient bien inspirés de redoubler de vigilance car cette année, le danger vient de loin, très loin. Treize buts ont déjà été marqués depuis l'extérieur de la surface. C'est un de plus "que lors de l'ensemble de la phase de groupes" il y a trois ans, mais aussi un de plus que l'intégralité du Mondial qatari (12 en 64 matchs) selon le décompte d’Opta. Ce type de réalisations compte déjà pour 32% du total pour l’instant, contre 13,4% il y a trois ans et 15,7% comme le rappelle Skynews. Il y a eu cette sublime frappe du Roumain Nicolae Stanciu, cette autre du Tchèque Lukas Provod contre le Portugal (1-2).

Portugal - Tchéquie : voir l'ouverture du score de Lukas Provod Source : Football - EURO

Le dernier-né de la bande est un petit bijou venu du froid. Le Danois Morten Hjulmand a réduit le score face à l'Angleterre (1-1) avec une divine frappe aux 30 mètres, plein axe, flashée à 114 km/h. Il signe le but le plus lointain de l’Euro depuis son compatriote Mikkel Damsgaard contre ces mêmes Three Lions lors de la demi-finale perdue en 2021 (1-2, a.p.). Le New York Times avance comme explication "une bonne technique et un bon ballon". Mais au final peu importe la recette tant qu’elle continue de nous régaler, non ?

… et de plus en plus tardifs

Mieux vaut ne pas éteindre son téléviseur avant la fin du match car six réalisations ont été inscrites dans le temps additionnel de la seconde période. "C'est déjà un de plus que sur l'ensemble" du précédent tournoi, selon le décompte d'Opta. Cet Euro 2024 a aussi vu l’égalisation le plus tardive de l’histoire de la compétition, hors prolongation, avec le but de l’Albanais Klaus Gjasula après 94 minutes et 23 secondes de jeu face à la Croatie (2-2). Ce dernier a dans la foulée décroché un titre improbable, celui du "premier remplaçant dans l'histoire du Championnat d'Europe et de la Coupe du Monde à sortir du banc et à marquer un but et un but contre son camp dans un même match". De quoi pimper le CV du milieu défensif de Darmstadt.

Deux buts pour l’Histoire

Cette revue d’effectifs ne serait pas tout à fait complète sans citer le but le plus rapide jamais marqué dans un Euro. L’Albanais Nedim Bajrami n’a laissé que 23 secondes aux Italiens et son gardien Gianluigi Donnarumma pour se mettre en place (1-2). En marquant contre la Géorgie (3-1), le Turc Arda Güler est lui devenu le plus jeune buteur de l’Euro à 19 ans et 114 jours. Il fait mieux que le Portugais Cristiano Ronaldo, qui détenait ce record depuis 20 ans.