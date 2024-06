La fédération autrichienne de football avait choisi la chanson disco "L'Amour toujours" du DJ Gigi D'Agostino pour la diffuser après les matchs de sa sélection. Mais de nombreuses vidéos d'extrême-droite circulent ces derniers mois en Allemagne, détournant les paroles de la chanson en slogans racistes. L'UEFA a finalement décidé d'interdire le tube, qui ne sera joué après les rencontres.

Un tube disco détourné à des fins racistes. L'UEFA a annoncé avoir finalement décidé d'interdire la chanson "L'Amour toujours", créée en 1999, dans les stades de l'Euro 2024, qui débute ce vendredi à Berlin, en Allemagne, avec le match d'ouverture Allemagne-Écosse (21h, à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). La Fédération autrichienne de football (ÖFB) avait initialement choisi le titre comme la mélodie qui serait diffusée après les matchs de sa sélection durant la compétition européenne. Mais depuis plusieurs mois, des militants d'extrême-droite s'étaient emparé des paroles de "L'Amour toujours" pour la détourner à des fins racistes.

Dans le détail, plusieurs vidéos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, reprenant l'air de la chanson, tout en modifiant le refrain. L'une d'entre elles, particulièrement virale, a été captée à l'île de Sylt, sur un archipel allemand situé au nord du pays, à la frontière avec le Danemark. On y distingue alors une bande de jeunes entonnant les mots des "Ausländer raus" ("étrangers dehors", en allemand), tout en dansant sur les notes de la célèbre musique. Une scène qui a fait polémique outre-Rhin, conduisant même le chancelier allemand Olaf Scholz à dénoncer des propos "dégoûtants et inacceptables" sur cette vidéo.

La Fédération autrichienne "défend la tolérance, la diversité et l'intégration"

Le DJ italien Gigi D'Agostino, figure de la scène disco des années 90, s'est, lui aussi, désolidarisé il y a quelques jours de la reprise de son tube par l'extrême-droite. "Ma chanson parle d’un sentiment merveilleux, grand et intense qui relie les gens, rappelait l'artiste. C’est l’amour." La Fédération autrichienne a également dénoncé cette reprise xénophobe de "L'Amour toujours". "L'ÖFB défend clairement la tolérance, la diversité et l'intégration et s'engage en faveur d'une coopération respectueuse dans tous les domaines de la société, indique-t-elle dans un communiqué. Après les récents incidents liés à son utilisation abusive, la chanson ne sera pas jouée lors des matches internationaux de l'ÖFB."

Alors que les Bleus seront opposés lundi à l'Autriche lors de leur premier match de l'Euro 2024 (21h, à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), le titre ne retentira donc pas dans les travées de l'Allianz Arena de Munich.