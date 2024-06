À la veille de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est exprimé, dimanche 16 juin, sur le contexte politique en France, où le RN pourrait remporter les prochaines élections législatives. Se disant "contre les extrêmes, les idées qui divisent", le capitaine de l'équipe de France a appelé "les jeunes à voter", car "les extrêmes sont aux portes du pouvoir".

Un capitaine qui ne fuit pas ses responsabilités. À la veille des grands débuts de l'équipe de France à l'Euro contre l'Autriche, lundi 17 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), Kylian Mbappé, venu répondre à la presse, n'a pas échappé aux questions sur l'actualité politique qui agite l'Hexagone.

"On est dans un moment crucial pour l'histoire de notre pays", a jugé le capitaine des Bleus, disant "se ranger" derrière Marcus Thuram, avec qui il "partage les mêmes valeurs" et qui selon lui "n'est pas allé trop loin" en appelant, la veille, à "battre le RN". "Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'Euro a une place très importante, mais nous sommes avant tout des citoyens. Je veux m'adresser à tous les Français, surtout aux jeunes. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de changer cela. J'appelle tout le monde à aller voter. J'espère que ma voix va porter un maximum. Je sais que beaucoup de jeunes se disent qu'une voix ne va rien changer, au contraire, chaque voix compte."

Personne ne s'en fout dans l'équipe Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France

Alors que tous les Bleus interrogés sur la situation politique en France ont appelé à se rendre aux urnes, Kylian Mbappé a reconnu qu'ils en avaient discuté ensemble. "En tant qu'équipe, on a pensé à faire quelque chose. On a beaucoup échangé sur le message qu'on pouvait donner. Ça permet de protéger les plus jeunes. C'est difficile de venir s'exprimer ici devant les journalistes, de donner une position sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. On veut aussi protéger ces gars, qu'ils ne donnent pas l'impression qu'ils s'en foutent. Personne ne s'en fout dans l'équipe. Le but est de protéger l'ensemble des joueurs et l'équipe de France."

La veille, à la suite de la prise de position marquée de Marcus Thuram, la Fédération française de football (FFF) avait demandé dans un communiqué d'"éviter toute forme de pression et d'utilisation politique de l'équipe de France" au sujet des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet.

"Le match de demain est très important, mais la situation l'est encore plus", a insisté le numéro 10 tricolore. "On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. C'est très important. Quand on voit le taux d'abstention, tout le monde n'en a peut-être pas conscience." "J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet. Je n'ai pas envie de représenter un pays qui ne correspond pas à nos valeurs", a assené Kylian Mbappé, se mouillant en affirmant être "contre les extrêmes, les idées qui divisent" lors de cette conférence de presse cannibalisée par le contexte politique. "On dit qu'il ne faut pas mélanger politique et foot, je suis d'accord quand ce sont des broutilles, mais pas dans cette situation."