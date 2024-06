Alors qu'ils avaient l'occasion de valider leur qualification en cas de victoire, les Bleus ont concédé le match nul contre les Pays-Bas (0-0). Tout reste donc ouvert dans cette poule D où les Français peuvent encore finir premiers, deuxièmes ou troisièmes. Un paramètre à surveiller jusqu'à la fin de ce premier tour, le parcours de l'équipe terminant en pôle position de son groupe étant bien moins relevé.

Une opportunité manquée. Dominatrice mais en manque d'imagination en attaque et en panne d'efficacité dans la zone de vérité, l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un pâle match nul contre les Pays-Bas (0-0). Elle n'a donc pas réussi à s'offrir une victoire qui aurait été synonyme de qualification pour les huitièmes de finale et de première place assurée dans le groupe D. Avec quatre points, il faudrait, c'est vrai, un véritablement tremblement de terre pour que les Bleus ne voient pas la phase finale, au moins en tant que meilleurs troisièmes.

Toutefois, tout est encore possible dans ce groupe D relevé. En dehors de la Pologne déjà éliminée, toutes les équipes - Autriche, Pays-Bas et donc France - peuvent encore finir aux trois premières positions, dans n'importe quel ordre. Or, le résultat final aura une réelle influence sur la suite de compétition des Tricolores. Voici pourquoi.

En cas de première place...

Cela semble évident mais - au vu du tirage, c'est encore plus le cas que dans certaines autres éditions -, la première place du groupe D offre un véritable avantage. Le huitième de finale serait sans doute très abordable pour les Français puisqu'il s'agirait d'un duel contre le deuxième du groupe F. Sur le papier, la première place est promise au Portugal, avec une lutte entre Turquie, Géorgie ou République Tchèque pour le second strapontin. Contre chacune de ces formations, les Bleus partiraient grands favoris.

Derrière, on pourrait avoir droit à des retrouvailles avec les voisins belges, en quarts de finale. À condition toutefois que les Diables Rouges prennent la mesure de leur groupe, après leur défaite initiale contre la Slovaquie (0-1), et finissent en tête. S'ils ne parviennent pas à rattraper leur retard, c'est à l'Ukraine, la Roumanie, la Slovaquie ou à une formation ayant terminé parmi les meilleurs, troisièmes dans les groupes A, B, C, qu'il faudra se frotter. Rien d'insurmontable dans tous les cas.

Surtout, cette fameuse première place garantirait de ne pas croiser l'Espagne ou l'Allemagne - les deux formations les plus impressionnantes de ce début d'Euro - avant la finale. Si les Three Lions anglais arrivent jusque-là, ils pourraient se dresser sur la route des hommes de Didier Deschamps dans le dernier carré. Mais ils n'ont, dans tous les cas, pas les mêmes certitudes collectives que les deux équipes précédemment évoquées.

En cas de deuxième place...

Terminer à la deuxième place ne serait, dans l'absolu, pas un drame pour la bande à Kylian Mbappé. Dans un premier temps, du moins. En huitièmes de finale, elle croiserait le deuxième du groupe E, celui de la Belgique, l'Ukraine, la Slovaquie et la Roumanie. Un bon tirage a priori, sauf si les Belges venaient à se présenter en face, ce qui n'est pas impossible dans cette poule particulièrement illisible.

En revanche, tout se corserait dès le tour suivant, où la France pourrait retrouver un autre vieil ennemi, le Portugal. À condition que les Lusitaniens soient effectivement premiers du groupe F, comme on s'y attend, et souverains lors de leur premier match couperet contre un des quatre meilleurs troisièmes. S'ils venaient à s'en sortir, les Bleus hériteraient, dans le dernier carré, du vainqueur d'un hypothétique Allemagne-Espagne.

En cas de troisième place...

Outre le fait que le huitième de finale pourrait se jouer le 30 juin (deux chances sur trois), ce qui coïnciderait avec le premier tour des élections législatives dans l'Hexagone et en outre-mer, les coéquipiers de N'Golo Kanté s'exposeraient à un véritable parcours du combattant en terminant troisièmes de leur premier tour. Quel que soit le cas de figure, les Bleus affronteraient l'équipe arrivée en tête du groupe B, C ou E. Autant dire, une mission compliquée.

La suite de ce parcours hypothétique est plus difficile à cerner, puisqu'il dépend de l'identité des quatre meilleurs troisièmes repêchés (et de l'identité de leur poule). Mais une chose est sûre, le cas échéant, la route vers un troisième titre continental serait semé d'embûches pour les champions du monde 1998 et 2018.